Ziolkowski, un gol da quasi 3 milioni: Roma, il polacco in una sera ha ripagato metà del suo acquisto

Considerato che ad agosto 2025 la Roma ha sborsato 6.6 milioni di euro per convincere il Legia Varsavia a cedere Jan Ziolkowski, è ancora troppo presto per dire che il giovane difensore polacco si sia appena ripagato da solo. Tuttavia, si può sostenere che sia già sulla buona strada, dato che la rete segnata ad Atene per il definitivo 1-1 con il Panathinaikos ha un peso specifico, ed economico, da non sottovalutare.

Con l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League, infatti, i premi UEFA nelle casse della Roma salgono a poco meno 22 milioni di euro. In caso di playoff, sarebbero stati decisamente inferiori, pari a 19.2 milioni. Quasi 3 milioni di differenza: si può dire a tutti gli effetti il ragazzo, schierato da centravanti nel finale alla disperata di Gian Piero Gasperini, abbia ripagato quasi la metà del suo prezzo d’acquisto.

Più modesto, in ogni caso, l’introito del Bologna. È bene precisare, peraltro, che il gol di Ziolkowski non ha avuto alcun effetto sui rossoblù: nell’immediato ha sì rappresentato il sorpasso della Roma sugli emiliani, superati però poi anche dal Genk, che avrebbe quindi chiuso all’ottavo posto se Gasperini non avesse vinto. In ogni caso, i playoff valgono poco più di 16 milioni per il club di Saputo: ne sarebbero arrivati poco più di 19 con gli ottavi diretti.