La Roma vola, domani Friedkin incontra dirigenti e Gasperini. Un acquisto davanti a gennaio

La Roma vola sulle ali dell'entusiasmo grazie all'ottima partenza con Gian Piero Gasperini in panchina e questo si riversa anche sulle strategie del club. All'interno dell'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport viene spiegato come i prossimi passaggi riguardino un recupero ancora più allargato degli effettivi della rosa, che dovrà essere allargata, cercando di applicare un calcio brillante in contemporanea con il recupero degli involuti, sognando di portare la Roma a qualificarsi alla prossima Champions League.

Da lunedì a Roma è presente Dan Friedkin, che presenzia oggi all'assemblea dell'ECA e domani farà tappa a Trigoria per un vertice allargato alla presenza del tecnico Gasperini, del direttore sportivo Massara e del senior advisor Ranieri. Si comincerà a parlare anche di futuro, di programmazione e soprattutto del mercato di gennaio, in vista del quale al tecnico giallorosso è stato promesso almeno un rinforzo nel reparto d'attacco.