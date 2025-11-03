La Scozia sogna il Mondiale, Clarke ne chiama 6 dalla A: McTominay e Gilmour presenti

La Scozia ha diramato la lista dei convocati del ct Steve Clarke per le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 previste contro la Grecia, sabato 15 novembre, e contro la Danimarca, martedì 18 novembre. Al momento la Scozia è prima a pari punti con la Danimarca nel gruppo C, ma seconda per differenza reti rispetto ai rivali (11 a 5).

Folta presenza dei giocatori che militano in Serie A: Josh Doig del Sassuolo, Lewis Ferguson del Bologna, Billy Gilmour e Scott McTominay del Napoli e anche il giovane Lennon Miller, costantemente nel giro delle convocazioni nonostante si stia ancora ambientando all'Udinese (67 minuti totali per lui in campo finora). Presente poi l'attaccante del Torino Che Adams. In sostanza il commissario tecnico Steve Clarke ha voluto chiamare tutti i giocatori che militano nel nostro campionato, a prescindere dal minutaggio.

Ecco la lista dei convocati della Scozia per le sfide contro Grecia e Danimarca:

Portieri: Scott Bain, Craig Gordon, Liam Kelly.

Difensori: Josh Doig, Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Ross McCrorie, Scott McKenna, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.

Centrocampisti: Ryan Christie, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay, Lennon Miller.

Attaccanti: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland