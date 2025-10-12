Scozia, McKenna va al di là dei tre punti: "Prova deludente, all'intervallo mister furioso"

La Scozia vince e rafforza il primato nel suo girone di qualificazione ai Mondiali, ma non mancano le critiche. Oltre al ct, anche i calciatori sono consci di non aver reso come avrebbero potuto contro la Bielorussia al di là dei 3 punti conquistati.

Emblematiche in questo senso sono le dichiarazioni del difensore Scott McKenna, ai microfoni di BBC Scotland: "In termini di prestazione, abbiamo deluso le aspettative. L'unica nota positiva è che abbiamo segnato due gol e siamo riusciti a ottenere tre punti. A metà tempo è entrato l'allenatore, ma era assolutamente furioso con noi. Non abbiamo vinto nessuna prima palla e nemmeno nessuna seconda palla. La Bielorussia è probabilmente sembrata più pericolosa di noi nel corso dei 90 minuti".