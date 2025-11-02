La Serie A unita nel ricordo di Giovanni Galeone. I messaggi social dei club

Una brutta notizia ha turbato la domenica del calcio. Oggi infatti, si è spento all'età di 84 anni all'ospedale di Udine Giovanni Galeone, ex allenatore, fra le altre squadre, di Pescara, Napoli e proprio Udinese. Era ricoverato da oltre un mese e le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore. Galeone è stato un simbolo soprattutto del calcio pescarese (alla guida dei biancazzurri ha ottenuto le promozioni in A nel 1987 e nel 1992).

Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte dei club con cui Galeone ha lavorato nel corso della sua lunga carriera, ma non solo. Di seguito alcuni dei pensieri social in suo ricordo da parte dei club di Serie A:

Udinese - "Udinese Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del suo ex giocatore ed ex allenatore Giovanni Galeone. Figura iconica del calcio italiano e della storia bianconera. Ciao, mister".

Inter - "FC Internazionale Milano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone e si stringe alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto".

Cremonese - "E’ con profondo dolore che U.S. Cremonese apprende la notizia della scomparsa di Giovanni Galeone. Ai familiari vanno le più sentite condoglianze della proprietà e del club grigiorosso. Galeone, 84 anni, allenò la Cremonese nella stagione 1978/79".

Roma - "L’AS Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa di Giovanni Galeone. Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia".

Napoli - "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998".