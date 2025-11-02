Minuto di raccoglimento e non solo, San Siro ricorda Galeone. Le parole di Tare e Massara

Prima della partita tra il Milan e la Roma (ad ora in corso a San Siro, ndr), le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Galeone, allenatore scomparso nelle scorse ore e legato a doppio filo a entrambi i tecnici impegnati questa sera, visto che sia Gian Piero Gasperini che Massimiliano Allegri sono stati suoi calciatori ai tempi del Pescara. Grande commozione da parte di entrambi nel momento di ricordare il loro defunto mentore.

Prima della partita, questo il ricordo del ds della Roma Frederic Massara: "Galeone è stato un allenatore che ha saputo valorizzare tutti i giocatori che ha allenato e ispirarli quando sono diventati allenatori. Sincere condoglianze alla famiglia. Test assolutamente probante, Milan forte e campo difficile: dovremo fornire una prestazione di livello, che può dare indicazioni sul nostro momento".

Così invece il ds del Milan, Igli Tare: "Prima di venire qua parlavamo con Allegri di Galeone, aveva un rapporto particolare con lui e lo sentiva come uno di famiglia. Di derby ne ho visti abbasta e ho vinto quello che contava, il 26 maggio. Dobbiamo pensare solo a vincere contro un avversario molto forte, vincendo agganciamo le prime in classifica e dobbiamo essere positivi".