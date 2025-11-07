La sorpresa della Serie A di cui nessuno parla: che stagione per Federico Bonazzoli

Poco chiacchierato e lontano dai riflettori, Federico Bonazzoli è per media voto di Tuttomercatoweb.com il terzo miglior italiano della Serie A. Dietro a Elia Caprile e Federico Dimarco che guidano appaiati a 6.60, la punta della Cremonese è a quota 6.50. Un valore altissimo se consideriamo il ruolo da attaccante, un dato avvalorato anche dal fatto che è nono assoluto al pari di Marc Oliver Kempf del Como e il primo attaccante puro per media voto.

E' vero che le medie e le pagelle contano fino a un certo punto, ma il dato resta comunque significativo. Lo stesso vale per i numeri: 4 gol il sole 7 presenze, superando nettamente il suo xG di 1.7. Tornato dopo l'esperienza al Torino, sembra in questo momento il partner ideale di Jamie Vardy. Importante e pesante la doppietta contro il Genoa, due perle balistiche che confermano ancor di più che sta vivendo forse la sua miglior stagione. Zero assist ma impatto devastante in area, ha contribuito a 10 punti in 7 gare, con una media da top scorer.

Che sia la sua miglior stagione, poi, c'è ben poco dubbio. 28 anni, potrebbe già eguagliare il suo record di gol stagionali. Per trascinare la Cremonese dove? A una salvezza sicura, magari sigillata in anticipo. Davide Nicola sta gestendo una stagione difficile, una rosa rivoluzionata, finanche inesperta, ma l'arrivo di Vardy, di Federico Baschirotto e anche il rilancio di Bonazzoli, stanno contribuendo a quest'annata importante.