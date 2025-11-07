Juventus, Balzarini: "Pjanic potrebbe servire e all'assemblea degli azionisti occhio a Tether"

Un messaggio chiaro che rilancia il dibattito tra i tifosi: apertura al mondo crypto o difesa dell’identità storica del club?

Il giornalista Gianni Balzarini, sul suo canale ufficiale YouTube, ha toccato due temi caldissimi del mondo Juventus: il possibile ritorno di Miralem Pjanić e l’imminente assemblea degli azionisti, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia societaria bianconera.

“Pjanić? Non vedo perché non dovrebbe essere utile — ha detto Balzarini — ha 35 anni, ma è svincolato, conosce l’ambiente e può servire per preparare la strada al nuovo regista. Non dico che la Juve debba puntarci per tre anni, ma per sei mesi può essere prezioso”.

Poi la riflessione più ampia: il ruolo di Tether, la società che punta a entrare nel consiglio d’amministrazione bianconero.

“Si parla di una lista di minoranza, non di una cessione. Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini sono italiani, juventini e con un patrimonio enorme.

Perché rifiutare un aiuto che può far crescere il club?

I tempi sono cambiati, e la Juve ha bisogno di tornare grande anche fuori dal campo”. Il giornalista ha poi sottolineato come il momento sia strategico: “Domani c’è l’assemblea degli azionisti, e qualcosa potrebbe muoversi. La Juventus ha bisogno di nuovi capitali, ma anche di idee e visione. Se Tether entra, ripeto, non è per comandare: è per far crescere il progetto”.

Balzarini chiude con una promessa ai suoi follower: “Domani, con l’assemblea degli azionisti, qualcosa di grosso potrebbe già emergere”.