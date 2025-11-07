TMW Napoli, Zambo Anguissa rinnoverà a breve: sfonderà il muro dei 4 milioni di euro

Zambo Anguissa è vicino al rinnovo con il Napoli. Diversamente alla situazione di Rrahmani non è praticamente concluso, ma nelle prossime settimane arriverà a dama, potendo del resto sfruttare anche il Decreto Crescita poiché arrivato nel 2021.

Il centrocampista arriverà a sfondare quota 4 milioni. Uno stipendio che ne fa uno dei più pagati, dietro a Lukaku e pochi altri. Questo dopo che un anno e qualche mese fa avrebbe voluto cambiare aria, dopo la stagione dei quattro allenatori che ne avevano minato la convinzione di rimanere. I quattro gol in questo campionato, del resto, sono una cartina tornasole per come sta vivendo questo principio di annata, meritando anche il voto come migliore della Serie A.

Così De Siervo, ad della Serie A, ha parlato di Anguissa. "Se c’è un giocatore che in questo momento incarna il concetto di 'box to box player' quello è certamente il camerunese. L’intensità in fase difensiva, la potenza fisica strabordante e l’innata capacità di inserimento in area avversaria l’hanno reso un elemento fondamentale nei successi del Napoli di questi anni. Grazie ai 3 gol determinanti messi a segno a ottobre Anguissa bissa il successo come miglior calciatore del mese conquistato lo scorso gennaio e permette agli azzurri di allungare nella classifica dei Club con più elementi premiati con il Player Of The Month, arrivando a quota 12 in 7 stagioni”.