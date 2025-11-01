Cremonese, Nicola: "Partite come questa ci servono per crescere. Vardy? Ha tanta fame"
Davide Nicola, allenatore della Cremonese, parla ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida alla Juventus di Spalletti: "Noi ci siamo concentrati sulle nostre partite, non abbiamo parlato della Juve: è una grande squadra e servirà una partita di livello, ci serve per crescere e confrontarsi con un grandissimo avversario".
Bonazzoli fa sempre benissimo quando lo allena Nicola. E Vardy come sta?
"Federico non dipende da me, ha qualità e noi ci crediamo, come in quelle di tutta la rosa a disposizione. Abbiamo fuori Sanabria, Vazquez quando gioca dà il suo contributo. Vardy ha ancora tanta fame. Spalletti? Lo saluterò volentieri".
