Focus TMW Panchine Serie B 2025/26: anche lo Spezia cambia. Esordio serale per Donadoni

Ci si appresta a vivere la 12ª giornata della stagione, e, dopo Empoli e Sampdoria, salta la terza panchina in Serie B. Lo Spezia, infatti, ha optato per l'esonero di mister Luca D'Angelo, al quale è subentrato Roberto Donadoni, fermo da cinque anni, ovvero da quando - nell'agosto 2020 - fu esonerato dai cinesi dello Shenzhen: stasera, venerdì 7 ottobre, esordio per il neo tecnico degli aquilotti. La formazione ligure sarà impegnata tra le mura amiche del 'Picco', nella gara che aprirà il turno e la vedrà impegnata contro il Bari.

Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo)

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/19 Alessio Dionisi

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato)

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo)

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci

Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)