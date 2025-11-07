Panchine Serie B 2025/26: anche lo Spezia cambia. Esordio serale per Donadoni
Ci si appresta a vivere la 12ª giornata della stagione, e, dopo Empoli e Sampdoria, salta la terza panchina in Serie B. Lo Spezia, infatti, ha optato per l'esonero di mister Luca D'Angelo, al quale è subentrato Roberto Donadoni, fermo da cinque anni, ovvero da quando - nell'agosto 2020 - fu esonerato dai cinesi dello Shenzhen: stasera, venerdì 7 ottobre, esordio per il neo tecnico degli aquilotti. La formazione ligure sarà impegnata tra le mura amiche del 'Picco', nella gara che aprirà il turno e la vedrà impegnata contro il Bari.
Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:
Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)
Bari - Fabio Caserta (nuovo)
Carrarese - Antonio Calabro (confermato)
Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)
Cesena - Michele Mignani (confermato)
Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/19 Alessio Dionisi
Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)
Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)
Mantova - Davide Possanzini (confermato)
Modena - Andrea Sottil (nuovo)
Monza - Paolo Bianco (nuovo)
Padova - Matteo Andreoletti (confermato)
Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)
Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo)
Reggiana - Davide Dionigi (confermato)
Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci
Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni
Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)
Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)
Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)
