Meggiorini: "A Vicenza da Cruz rovinò lo spogliatoio. Venne alle mani con un compagno"

Un Vicenza in piena corsa per il ritorno in Serie B, categoria che manca da quella che appare ormai la lontana stagione 2021-2022, che vede i biancorossi classificarsi al 17º della graduatoria cadetta e retrocedere poi in Serie C dopo la sconfitta ai playout contro il Cosenza: ko amaro, visto che la gara di andata al 'Menti' vide i veneti battere i calabresi, ma non ci fu niente da fare nel confronto di ritorno del 'San Vito-Gigi Marulla'. Con la doppietta di Larrivey, il Cosenza centrò la salvezza, condannando appunto il Vicenza, dopo due anni di B, alla terza serie professionistica.

Tra i protagonisti - non importa adesso se nel bene o nel male - della stagione vicentina, ci fu Riccardo Meggiorini, che quest'oggi è tornato a parlare di quell'esperienza nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Senza peli sulla lingua l'ex attaccante: "Decisi di smettere quando giocavo a Vicenza, l’ultimo anno. A gennaio 2022 arrivò Da Cruz e rovinò lo spogliatoio. Venne alle mani con un compagno. La partita successiva giocò dall’inizio, io rimasi in panchina. Li capii che non ne avevo più, ma non ho rimpianti".

Verità scomode. E chissà cosa ricorderà di quell'annata proprio il citato Alessio Da Cruz, che ha lasciato l'Italia proprio dopo l'avventura al Vicenza. Adesso, milita nell'Athletic, formazione brasiliana della città di São João del-Rei.