Roma, Pellegrini: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Siamo a disposizione di Gasp"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista offensivo della Roma, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso dopo il gol e la vittoria per 2-0 contro i Rangers: "Non ci potevamo permettere di non vincere oggi dopo le due sconfitte precedenti, quindi dobbiamo essere contenti, secondo me. Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà".

Domenica ci sarà Roma-Udinese, una partita molto importante per tornare almeno momentaneamente in vetta.

"Abbiamo questi pochi giorni per recuperare, saranno importanti per arrivare a domenica e fare un'altra grande prestazione perché è quella di cui c'è bisogno".

Si sente bene?

"Sì, mi sento bene sia fisicamente sia mentalmente, stiamo lavorando, siamo a disposizione di quello che ci chiede di fare il mister. Sono contento anche per il gol, ci voleva, è tutto positivo".