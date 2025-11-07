TMW Fiorentina, ecco Paolo Vanoli: il tecnico è arrivato al Viola Park. Tutto pronto per la firma

In casa Fiorentina è il Paolo Vanoli day. Il tecnico varesino è arrivato al Viola Park dove firmerà il contratto che lo legherà al club fino a giugno e inizierà a dirigere il primo allenamento già questo pomeriggio, in vista della delicatissima trasferta di domenica al Ferraris contro il Genoa.

Come vi abbiamo raccontato, il contratto, sostanzialmente già concordato in tutti i suoi punti, tra Vanoli e la Fiorentina avrà scadenza a fine stagione - 30 giugno 2026 - ma con un’opzione per un ulteriore anno di accordo. Con Vanoli arriverà il suo staff: l’ex allenatore granata porterà con sé 5-6 collaboratori di fiducia per rilanciare la stagione dei toscani.

Vanoli sarà chiamato a risollevare una squadra in crisi di risultati, ultima in classifica e con zero vittorie in campionato e reduce anche dal ko in Conference League contro il Mainz.