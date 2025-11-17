La sosta fa riflettere la Fiorentina. Dal mercato due profili chiari per rafforzare la squadra

La pausa per le nazionali arriva come un momento di riflessione obbligato per la Fiorentina di Vanoli, al momento all’ultimo posto in classifica dopo un avvio di stagione senza aver ancora ottenuto una vittoria in campionato. Con la squadra chiamata a ritrovare identità e risultati, al Viola Park si allarga lo sguardo anche oltre il campo e il mercato invernale, che aprirà tra poco più di un mese, potrebbe diventare l’occasione decisiva per rinforzare un gruppo in evidente difficoltà. Nonostante Vanoli abbia voluto glissare sul mercato nella conferenza di presentazione, la dirigenza viola è già al lavoro per individuare profili utili a rimettere in rotta la stagione. Alla prima esperienza da direttore sportivo, Goretti vorrà farsi provare pronto e mettere a disposizione dell’allenatore due già individuati: un difensore rapido e duttile e un centrocampista che possa portare fisicità.

Per quanto riguarda il centrocampista, l’idea della società viola è quella di cercare un nuovo elemento che possa portare chili, fisicità, corsa e dinamismo, aspetti nei quali finora la rosa viola è carente in mediana, la quale è troppo incline a cali di tensione nel corso dei novanta minuti. In tal senso ecco come potrebbe tornare d’attualità un nome già cercato la scorsa estate come quello di Eric Martel, centrocampista centrale classe 2002 del Colonia e della Nazionale Under 21 che finora ha messo a segno 10 presenze in campionato e 2 in Coppa di Germania. Il costo del tedesco potrebbe rappresentare un’opportunità per i toscani, visto che il contratto del giocatore scadrà il prossimo giugno.

Per quanto riguarda il difensore, invece, si andrà alla ricerca di un profilo che possa alzare il livello di un reparto che finora - viste le 18 reti subite, dato più basso del campionato - si sta dimostrando come il più fragile di tutta la Serie A. Goretti e soci starebbero valutando una serie di nomi, consapevoli del fatto che la caratteristica principale debba essere quella di un difensore rapido e strutturato. Infine, occhio anche alla possibilità che la Fiorentina possa mettere nel motore un esterno d’attacco. Il 3-5-2 infatti non sta dando finora le risposte sperate, ma i viola non ha in rosa elementi duttili che possano permetterle un cambio di assetto tattico.