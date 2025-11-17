Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
A Milano come a Oslo, Norvegia molto più forte di noi. Gattuso si scusa, ora i play-off

© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:57
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato a San Siro (MI)

Dopo aver perso 3-0 a Oslo lo scorso 6 giugno, l'Italia ha perso con tre reti di scarto contro la Norvegia anche a San Siro. Nonostante il gol in apertura di Pio Esposito e il primo tempo chiuso in vantaggio, la nostra Nazionale contro Haaland e compagni ha incassato un 4-1 nell'ultima gara valida per i gironi europei di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. "Chiediamo scusa, oggi c'è da chiedere scusa ai tifosi. Ci assumiamo le responsabilità. Quella di oggi per me era una partita molto importante, giocavamo contro una squadra forte e ci poteva dare la mentalità per fare uno step in più. Abbiamo fallito, dopo la prima difficoltà non possiamo rischiare figuracce come fatto oggi", ha dichiarato nel post-gara Gennaro Gattuso.

L'Italia è letteralmente crollata nell'ultima mezz'ora, sovrastata da una Norvegia che nel finale ha messo il turbo. "Ma non era una questione fisica - ha detto il CT nel post-partita -. Piuttosto, questa è una squadra col braccino, alla prima occasione perdiamo tranquillità nelle giocate. Dobbiamo migliorare questo".

Classifica finale nel girone I
Norvegia 24 (differenza reti +32)
Italia 18 (+9)
Israele 12 (-1)
Estonia 4 (-13)
Moldova 1 (-27)

L'Italia adesso si giocherà la qualificazione al Mondiale ai play-off, sedici squadre per gli ultimi quattro posti. Gli azzurri sono in prima fascia e giovedì saranno protagonisti del sorteggio che delineerà il cammino. "Il problema è che ora ci rivediamo tra tre mesi", ha detto il CT che spera di avere i calciatori a disposizione un paio di volte a febbraio. Difficilmente i club li libereranno per più di una volta.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
