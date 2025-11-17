Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia segnato"

Il Ravenna frena al Picchi contro un Livorno rinvigorito dal cambio in panchina, e il pareggio costa ai romagnoli la vetta, ora occupata dall’Arezzo. Una prestazione opaca rispetto agli standard recenti, come riconosce il tecnico Marco Marchionni, che in conferenza stampa non nasconde le difficoltà ma apprezza la reazione nella ripresa.

“Abbiamo fatto tanti errori tecnici e creato poco nel primo tempo. Nella ripresa la squadra è venuta fuori: potevamo perdere ma anche vincere. È stata una partita aperta, anche se possiamo fare molto meglio. Complimenti al Livorno: ha fatto una grande gara”.

L’arrivo di Venturato sulla panchina amaranto ha cambiato le dinamiche preparatorie della settimana, ma Marchionni insiste soprattutto sull’aspetto mentale: “Serve mentalità vincente. Sapevamo che il nuovo tecnico predilige un certo tipo di sistema e l’avevamo preparata bene, ma se accumuli errori tecnici sembra tutto più complicato”.

Critico l’episodio del gol subìto, arrivato subito dopo una rete annullata al Ravenna: “Abbiamo preso gol perché continuavamo a parlare dell’azione precedente. Dobbiamo essere più attenti: gli episodi ci saranno sempre, ma i dettagli fanno la differenza”.

Tra le note più positive, l’ingresso di Stefano Okaka, protagonista di una mezz’ora di grande impatto: “Stefano gioca quanto merita. Sta meglio fisicamente e oggi ha avuto occasioni importanti. Peccato non abbia segnato, ma quello che conta è che sta crescendo giorno dopo giorno”.