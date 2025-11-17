Magic Roma: ha fatto più punti di tutti con Ranieri e Gasperini, un 2025 da record

Una media di oltre 2,35 punti a partita, con 73 punti in 31 gare. Sono questi i numeri fatati della Roma, per un 2025 che difficilmente scorderà e chiuderà con il match casalingo contro il grande ex cuore giallorosso Daniele De Rossi, sulla panchina del Genoa ora. Ma in tutto questo ballano una serie di successi e di traguardi tagliati che hanno permesso ai capitolini di prendersi la nomea di squadra dominante in Italia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Mantenendo un ritmo tale, infatti, la Roma potrebbe chiudere la stagione attuale con una proiezione di 90 punti, previsione che nella maggior parte dei casi varrebbe lo Scudetto a giudicare dall'ammontare del bottino finale delle ultime campionesse d'Italia (Napoli 82 punti e tre anni fa 90, Milan 86). Solo l'Inter di Simone Inzaghi ha sforato, con 94 punti totali. Ma come è iniziata questa marcia sensazionale della Roma? Precisamente dal 5 gennaio scorso, con Claudio Ranieri in sella i giallorossi hanno agguantato più punti di Inter (65) e Napoli (63) nell'arco del 2025. E a 6 partite dalla fine, stavolta con Gian Piero Gasperini al timone, basterà ottenerne 10 per essere matematicamente certa di aver fatto più punti di tutti.

E tra Cremonese, Cagliari e Juventus fuori casa, poi Napoli, Como e Genoa all’Olimpico sembra un traguardo raggiungibile. E stando a quanto riportato dalla Rosea, con un trionfo sui grigiorossi di Davide Nicola domenica, Gasp sarebbe già certo di accedere in Champions League, considerando che ad oggi la distanza sul quinto posto è di 16 punti. Perché la Juventus da gennaio ha macinato solamente 57 punti. Tra gli artefici di un 2025 da incorniciare, ovviamente, i cervelli della Roma: Ranieri e Gasperini. Perché entrambi hanno messo a punto una difesa da lasciare a bocca aperta, con sole 15 reti incassate in 31 partite e da 18 clean sheet.