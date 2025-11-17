AlbinoLeffe, Lopez: “Vittoria dedicata al presidente. I ragazzi straordinari nonostante l’emergenza”

L’AlbinoLeffe torna finalmente al successo dopo sei giornate difficili, interrotte da due pareggi e quattro sconfitte consecutive. Un risultato che pesa e che, soprattutto, ha un destinatario speciale. In sala stampa, il tecnico Giovanni Lopez apre infatti con una dedica sentita: “Questa vittoria è per il nostro presidente. Sapevamo che era in tribuna, sarà stato contento della prestazione e del risultato. Gli siamo vicini, tutti: io, i giocatori e lo staff”, ha dichiarato, ricordando il recente lutto che ha colpito la famiglia Andreoletti.

Sul piano tecnico, Lopez evidenzia come la squadra meritasse di raccogliere quanto seminato nelle ultime settimane:

“Non era un periodo semplice per i risultati, ma le prestazioni c’erano. Oggi, dopo i primi dieci minuti in cui la Virtus ci ha messo in difficoltà col palleggio, abbiamo trovato le misure e fatto un’ottima gara. Vittoria meritata”.

A rendere ancora più significativo il successo, la lunga lista di indisponibili: Boloca, Barone, Sorrentino, Parlati, più diversi rientranti non al meglio come Potop, Barba e Giannini, oltre ai dubbi Ambrosini e Sottini. “Nonostante questo - sottolinea il tecnico - la squadra è stata attentissima. Sono un po’ rammaricato solo per il gol subìto, evitabile. Ma oggi abbiamo rischiato pochissimo e i ragazzi sono stati bravissimi”.

Una menzione speciale va ad Andrea Astrologo, autore di una grande prova coronata dal gol:

“Ci ho sempre creduto. È un giocatore efficace, uno dei pochi che interpreta il calcio che voglio fare. Non è una sorpresa per me: sapevo che avrebbe fatto questa prestazione”.