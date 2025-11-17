TMW
Sorrento, oggi ci sarà la separazione col ds Amarante. Al suo posto promosso Cacace
TUTTO mercato WEB
Nella tarda mattinata di oggi, o al più tardi nel primo pomeriggio, le strade del Sorrento e del direttore sportivo Alessandro Amarante si separeranno definitivamente. Dopo le divergenze con la società, e le difficoltà della squadra, infatti le parti hanno trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del dirigente.
Al suo posto il club, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, ha deciso di puntare su una soluzione interna con la promozione del responsabile dell'area tecnica, Davide Cacace.
Altre notizie Serie C
AlbinoLeffe, Lopez: “Vittoria dedicata al presidente. I ragazzi straordinari nonostante l’emergenza”
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
2 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Italia, che fatica. Abodi: "Modello tecnico da rivedere: negli ultimi 20 anni abbiamo sacrificato il talento"
Serie A
Ipotesi stage a febbraio per l'Italia? Abodi: "Penso proprio di sì, è interesse comune andare ai Mondiali"
Serie B
Serie C
AlbinoLeffe, Lopez: “Vittoria dedicata al presidente. I ragazzi straordinari nonostante l’emergenza”
Pronostici
Calcio femminile