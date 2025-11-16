Roma F., Di Guglielmo: “Vittoria fondamentale. Il gol nel derby emozione che non si può spiegare"

Lucia Di Guglielmo, protagonista del derby vinto dalla Roma sulla Lazio, ha commentato così la prestazione ai microfoni ufficiali del club. Un successo che arriva in un momento delicato per le giallorosse, alle prese con numerose assenze: “Fondamentale. È una vittoria importantissima in un periodo difficile per noi, con tante ragazze fuori e impossibilitate a dare il proprio contributo. Prima della partita ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette: ‘Ora vediamo che squadra siamo’. Questo risultato conta tantissimo per il nostro percorso, per il gruppo e per ciò che stiamo costruendo”.

Per Di Guglielmo è arrivato anche il secondo gol personale in un derby:

“Non so nemmeno descriverlo. È una delle emozioni più grandi che abbia mai provato con questa maglia. Stamattina riguardavo i gol del derby maschile per caricarmi, sognavo di poter segnare ancora in questa partita, in casa. Sono sensazioni impossibili da spiegare”.

Infine, l’esterno giallorosso ha reso omaggio al pubblico dell’Olimpico:

“Sono stati magnifici. Entrare in campo e vederli così affiatati, con la scenografia, è stato incredibile. Sono stati il nostro uomo in più, davvero. Non ho più parole per loro: sono bellissimi”.