La verità di Lukaku, Dzeko perdona Dimarco, le ultime da Coverciano: le top news delle 13

Romelu Lukaku rompe il silenzio e prova a fare chiarezza su una vicenda che negli ultimi giorni ha generato tensioni con il Napoli. L’attaccante belga, ancora in patria per proseguire il recupero fisico, ha affidato a una storia Instagram la propria versione dei fatti: "Questa stagione è stata molto pesante per me, tra l'infortunio e la perdita personale. So che c'è stato molto rumore riguardo alla mia situazione negli ultimi giorni ed è importante chiarire l'intera faccenda. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente; ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio ed è emerso che c'erano un'infiammazione e del liquido sul muscolo flessore dell'anca, vicino al tessuto cicatriziale, dato che è il secondo problema che ho da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter essere d'aiuto quando verrò chiamato in causa. Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c'è niente che amerei fare di più che giocare e vincere con la mia squadra, ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%. È stata un'annata intensa, ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi".

Nel frattempo, alla vigilia della sfida tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, ha preso parola Edin Dzeko, ex compagno di Federico Dimarco, ridimensionando le polemiche legate all’esultanza degli azzurri per la vittoria bosniaca: "Ognuno ha le proprie preferenze, con chi vuole giocare e chi non vuole. Bisogna essere intelligenti, soprattutto oggi con i social network, perché ogni cosa può scivolare in una diversa direzione. Però per me è tutto normale. Abbiamo visto tutti quello che è successo. Ti dico sinceramente che è una cosa normalissima. Come ho detto prima tutti noi abbiamo le preferenze. Forse la mia era di non giocare contro l'Italia in questa finale. Non posso esultare perché ci gioco contro. Però ovviamente oggi bisogna essere attenti, con i social tutto diventa normale, si ingigantisce come questa".

Rifinitura a Coverciano stamattina per l'Italia. All'allenamento della Nazionale di Gennaro Gattuso hanno preso parte tutti i 28 calciatori, quindi il gruppo sarà al completo in vista della finale playoff. La squadra ora pranzerà a Coverciano e lascerà il Centro Tecnico solo intorno alle 15.30. Alle 16.30 la partenza con un charter da Firenze per la Bosnia. Stasera alle 19.00 il walk around, poi un quarto d'ora più tardi la conferenza stampa di Gattuso con un calciatore.