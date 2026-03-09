Laurienté risponde a Maldini, Lazio-Sassuolo è 1-1 all'intervallo in un Olimpico deserto

Terminato il primo tempo all'Olimpico, all'intervallo Lazio-Sassuolo è sull'1-1..

Pronti, via e la squadra di Maurizio Sarri va subito in vantaggio: al 2' Isaksen parte da destra, si accentra, salta 2-3 avversari e calcia verso Muric, venendo murato da Idzes. La sfera finisce però sui piedi di Maldini, che controlla con il destro, salta Garcia e mette dentro l'1-0 a porta vuota. Isaksen è una furia e al 12' svernicia Garcia dopo un rinvio di Motta, si sposta il pallone sul mancino e incrocia, calciando però debolmente a lato. È uno show dei biancocelesti, che sfiorano il raddoppio in due occasioni, prima con il danese di testa su corner, poi con Dele-Bashiru: entrambi i tiri però non sono precisi e non inquadrano lo specchio.

Il Sassuolo ci mette un po' di tempo, ma poi riesce a reagire e lo fa con una verticalizzazione per Nzola, che da posizione defilata calcia forte con il mancino ed esalta i riflessi di Motta, che devia un tiro pericoloso in angolo. È il preludio alla rete dell'1-1, firmata da Lauriente al 35': uno-due rapidissimo tra l'esterno e Thorstvedt, con il francese che poi si sposta il pallone sul destro e fulmina Motta. Due minuti più tardi Cataldi è costretto a uscire per infortunio: Sarri clamorosamente sceglie Patric come mediano e non Belahyane, bocciando l'ex Verona.

