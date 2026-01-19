Lautaro Martinez gioca alla Totti secondo Adani, interviene Chivu: "Paragone ingiusto"

"Lautaro gioca alla Totti", parola di Daniele Adani. Ma cosa ne pensa mister Cristian Chivu? Gliel'hanno chiesto nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Arsenal e questa è stata la sua risposta: "Non è giusto paragonare Lauti con Francesco. Per il modo in cui approccia la gara e per le nostre richieste fa un gran lavoro. Partecipa molto nell'azione manovrata scendendo sulla trequarti. Lui non è un rigorista e non li batte e comunque ha fatto undici gol senza battere i rigori. Lui aiuta anche in fase di non possesso pressando i difensori. Anche lui vuole avere una stagione positiva".

Il tecnico della Beneamata ha poi parlato così dell'altro suo attaccante Marcus Thuram: "Il merito è suo e sa bene che può migliorare. Lui lavora con grande convinzione e siamo molto felici di quello che sta facendo. Non si deve creare un caso. Anche se domani rimanesse in panchina per me è importante. Abbiamo quattro attaccanti che ci danno una grande mano".

