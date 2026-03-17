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L'Atalanta sfida il Bayern, Hien: "C'è molta voglia di rivalsa. Inter? Ci ha dato tanta forza"

L'Atalanta sfida il Bayern, Hien: "C'è molta voglia di rivalsa. Inter? Ci ha dato tanta forza"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 21:00Serie A
Alessio Del Lungo

Non capita tutti i giorni di affrontare il Bayern Monaco, ma non è nemmeno molto usuale perdere 6-1, soprattutto se si veste la maglia dell'Atalanta. La partita di Bergamo, valida per l'andata degli ottavi di Champions, non è ancora stata del tutto digerita dalla Dea, come ammette il difensore nerazzurro Isak Hien nella conferenza stampa della vigilia: "C'è molta voglia di rivalsa. Vogliamo riscattarci facendo tesoro di quella che è stata la gara di settimana scorsa".

Che cosa vi siete detti dopo l'1-1 di San Siro contro l'Inter?
"È un pareggio che ci ha dato tanta forza. Abbiamo affrontato l'Inter ed è stata una squadra difficile da affrontare. Siamo contenti del risultato e vogliamo continuare così".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Isak Hien.

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