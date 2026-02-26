Lazio, Gila e Basic a rischio per Torino. E contro l'Atalanta...

Non arrivano buone notizie da Formello per Maurizio Sarri. Se il ritorno di Manuel Lazzari allunga nuovamente le rotazioni nel pacchetto dei terzini, il tecnico toscano rischia di dover rinunciare anche a Torino a due titolari importanti. Mario Gila e Toma Basic non si sono allenati neanche nella giornata di ieri e la loro presenza a Torino è seriamente a rischio. Il primo è alle prese con un'infiammazione al ginocchio che lo sta tormentando da qualche settimana, a Formello si sta optando per la prudenza e nei prossimi giorni si capirà effettivamente quando potrà tornare a disposizione. Per il croato invece un problema muscolare che si sperava potesse essere smaltito in settimana, ma ancora non è arrivato il via libera per rientegrarlo con il resto dei compagni.

Lazio, l'obiettivo è recuperare Gila e Basic per l'Atalanta

Inevitabilmente la priorità in questo momento per la Lazio è la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. A sei giorni dalla sfida contro una Dea carica a mille dopo l'impresa in Champions League è importante capire che margini ci sono per il recupero di Gila e Basic. Indicazioni importanti arriveranno già oggi da Formello, vederli nuovamente in campo lavorare a parte darebbe continuità a quanto fatto oggi. Sarri ha bisogno di recuperare entrambi, Gila con Romagnoli forma una coppia solida e in grado di dare garanzie. Basic oltre alla titolarità come mezzala può offrire una soluzione anche in cabina di regia ora che Rovella è tornato ai box per la frattura alla clavicola. La sua stagione tormentata si è quasi chiusa, la speranza dell'ex Monza è di poter giocare a maggio e sognare di strappare una convocazione last minute per il Mondiale. Ammesso che l'Italia tra un mese riesca a vincere il playoff.