Lazio, stop per Basic: Sarri rischia di perderlo per un mese, chance per Dele-Bashiru
Si allunga la lista dei problemi per Maurizio Sarri. In casa Lazio preoccupa, infatti, lo stop di Toma Basic, uscito all’intervallo della sfida dell’Allianz Stadium per un problema muscolare all’adduttore sinistro. Il centrocampista croato rischia uno stop compreso tra 20 e 30 giorni.
Come riporta il Corriere dello Sport, Basic sarà sottoposto ad accertamenti approfonditi tra oggi e domani, ma la sensazione è che il tecnico biancoceleste potrà riaverlo a disposizione non prima di marzo. Il giocatore è rimasto con la squadra nel ritiro di Coverciano, ma assisterà da spettatore alla gara contro il Bologna.
In vista della trasferta emiliana, l’alternativa più probabile è Fisayo Dele-Bashiru, già subentrato contro la Juventus e protagonista dell’errore sotto porta sul 2-0. Per il nigeriano, a Bologna, subito l’occasione di riscattarsi.
