Lazio, ansia Cataldi: a rischio anche per la finale di Coppa Italia

È scattato l'allarme in casa Lazio per le condizioni di Danilo Cataldi. Il tutto è iniziato lunedì, quando al comunicato biancoceleste che parlava di sindrome influenzale hanno fatto seguito le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa. "Parlando col dottore le situazioni di Zaccagni e Gila sembrano risolvibili, Cataldi ha qualche problemino in più e vediamo se c'è possibilità di recuperarlo". Un recupero che se fosse stato legato solo all'influenza non sarebbe stato neanche messo in discussione per la trasferta di lunedì prossimo a Cremona. In realtà la situazione è diversa e c'è ansia in casa biancoceleste per quelle che sono le condizioni del regista. Non è da escludere che Cataldi possa rimanere a riposo anche questa settimana, sperando poi di poterlo recuperare per la doppia sfida contro l'Inter.

Lazio, le alternative tra Patric e il recupero di Rovella

Se Cataldi dovesse alzare bandiera bianca, allora Maurizio Sarri dovrà fare i conti con le poche soluzioni a disposizione. L'adattamento di Patric in regia è solo l'ultima trovata del tecnica biancoceleste, costretto di fatto a inventarsi qualsiasi tipo di soluzione. Da Marusic difensore centrale a inizio anno a Noslin centravanti, dal reintegro di Basic al lancio di un portiere che aveva giocato solo sei mesi da titolare in Serie B. Una buona notizia arriva da Nicolò Rovella, rientrato tra i convocati lunedì e che a Cremona potrebbe rivedere il campo a due mesi e mezzo dall'infortunio di Cagliari. L'ex Monza può essere fondamentale in queste ultime partite, con particolare attenzione ovviamente alla finale di Coppa Italia. Sfida che Cataldi spera di poter giocare.