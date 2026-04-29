Udinese, Solet: "Voto 7 alla mia stagione. Futuro? Voglio diventare un grande giocatore"

Oumar Solet, difensore dell'Udinese è stato ospite della trasmissione di TV12 Udinese Tonight. Il difensore è tornato sulla partita contro la Lazio, queste le sue parole raccolte da TuttoUdinese.it: "Volevamo fare tre punti, però il calcio è così: un punto a Roma non è male. Avevo detto a Ehizibue prima della partita che avrebbe potuto segnare perché non l'aveva fatto ancora in questa stagione, sono molto felice per lui".

Sui gol subiti nel 3-3 all'Olimpico il difensore ha detto: "Il primo era difficile da evitare, anche se si può sempre fare meglio, ma sono piccoli dettagli. Abbiamo capito quali sono i nostri errori e sappiamo cosa non dobbiamo fare. Sul secondo è stato bravo Pedro, però avremmo potuto evitare anche questo. Per me nel terzo c'era il fuorigioco di Maldini, ero sicuro lo fosse".

Solet valuta in maniera positiva l'annata bianconera: "Penso che sia stata una buona stagione, possiamo fare meglio dell'anno scorso avendo ancora quattro partite a disposizione. Ci siamo posti l'obiettivo di fare più punti possibile e raggiungere la quota dei 50 è fattibile. Quest'anno abbiamo più giocatori offensivi, abbiamo più opzioni per permettere al mister di schierare la miglior squadra per vincere. Se facciamo ancora 5 o 6 punti la stagione è davvero buona. A livello personale sono felice della mia stagione, penso che si possa sempre fare meglio ma sono contento: darei un 7 alla mia stagione".

A quattro partite dal termine del campionato l'Udinese ha subito 10 reti in meno rispetto alla scorsa stagione: "Aver preso meno gol dimostra già un miglioramento e da difensore sono contento di questa statistica".

Dal suo arrivo in Friuli il giocatore ha mostrato le sue doti, pur avendo ancora margini di miglioramento: "Da quando sono all'Udinese penso di aver imparato a difendere meglio l'area e a essere un leader, il mister me lo chiede. Sembro molto serio perché in campo voglio vincere e non mi piace perdere, cerco di influenzare anche i miei compagni con il mio carattere. Quando cerco di saltare l'uomo non lo faccio solo per fare un dribbling, so quello che sto facendo per cercare di aiutare la squadra a ripartire. Ci rimango male anch'io quando perdo palla, ma lo faccio in maniera sicura e con molta attenzione".

Solet ha poi parlato del suo futuro: "Voglio essere un grande giocatore e faccio del mio meglio per diventarlo. Sapevo dell'inizio che se fossi venuto a Udine avrei potuto dimostrare le mie qualità in un campionato con grandi squadre come la Serie A, ma per adesso io sono all'Udinese e voglio dare il 100% per la squadra".

Infine una curiosità sul suo ruolo: "Mi piacerebbe tornare a giocare a centrocampo come già facevo da ragazzo, nel futuro mi vedo a giocare di nuovo in quella posizione".