Calciomercato Juventus, caccia in Germania ai nuovi "Re Arturo". Interesse per 2 del City

La Juventus osserva entrambi i talenti del Leverkusen che potrebbero rivelarsi dei nuovi "Re Arturo": non solo qualità, ma carattere.

La Juventus torna a parlare sudamericano, con lo sguardo rivolto a quei centrocampisti che non chiedono il permesso: entrano, mordono, e cambiano il ritmo delle partite. Due nomi su tutti, due piste che sanno di garra e futuro: Exequiel Palacios ed Equi Fernández.

Il primo è una certezza travestita da occasione. Campione del mondo con l’Argentina, oggi al Bayer Leverkusen, Palacios è un centrocampista totale: meno appariscente di altri, ma tremendamente utile. Corre, recupera, cuce, si inserisce. Non riempie le statistiche, ma riempie il campo. Il suo valore si aggira sui 30 milioni, cifra importante ma non proibitiva per un profilo che garantisce esperienza internazionale e mentalità vincente. È uno di quelli che non tremano nelle notti pesanti.

Diverso il discorso per Equi Fernández, più giovane, più grezzo, ma con quella scintilla che intriga. Classe 2002, anche lui al Leverkusen, è un mediano mancino che gioca semplice ma pensa veloce. Ha meno numeri, meno certezze, ma più margine. Costa intorno ai 22 milioni e rappresenta l’investimento: non per oggi, ma per costruire qualcosa che duri.

La Juventus li osserva entrambi perché cerca esattamente questo: non solo qualità, ma carattere. Non solo piedi, ma fame. L’ombra di Vidal, da queste parti, non se n’è mai andata davvero. E allora la domanda resta sospesa, come una palla a centrocampo prima del fischio: meglio l’usato sicuro di Palacios o la promessa ribelle di Fernández?

Il mercato della Juventus continua a muoversi sotto traccia, tra occasioni e suggestioni che arrivano direttamente dall’Inghilterra. Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, conferma che il nome di Bernardo Silva resta vivo nei radar bianconeri: contatti avviati, concorrenza presente e una situazione ancora tutta da decifrare.

Il portoghese è uno di quei profili che spostano il livello di una squadra. Non è una semplice trattativa, ma una possibilità che dipende da incastri economici e volontà del giocatore. La Juventus c’è, osserva e aspetta il momento giusto per capire se trasformare l’idea in qualcosa di concreto. Ma non c’è solo Silva. Dall’asse con il Manchester City arriva anche un’altra novità: John Stones è stato proposto a diversi club italiani, Juve compresa.

Il difensore inglese, secondo Romano, andrà via a parametro zero, ma resta un’incognita pesante sul piano fisico, tra infortuni e continuità. Due nomi, due scenari diversi. Uno è un sogno di qualità e visione, l’altro un’occasione da valutare con prudenza. La Juventus li tiene entrambi sul tavolo, dentro un mercato che si annuncia meno rumoroso ma molto più strategico.

"L'Atletico Madrid non attiverà l'obbligo di riscatto per Nico Gonzalez"

"L'Atletico Madrid non attiverà l'obbligo di riscatto per Nico Gonzalez dalla Juventus". Lo riporta sui propri canali social Fabrizio Romano. "Nico sarà indisponibile per almeno 3 settimane a causa di un infortunio, quindi il numero minimo di partite previste per l'obbligo di riscatto non verrà raggiunto - ha scritto l'esperto di mercato -. A quanto pare, l'Atletico è ancora in trattativa con la Juve per ridurre il prezzo e trattenere Nico".

Tra campionato e coppe, Nico Gonzalez ha giocato 39 partite mettendo a referto 5 gol, e da gennaio in poi ha subito almeno 2 infortuni che ne hanno limitato le presenze e le prestazioni in campo. Ora c'è da capire se realmente si potrà arrivare a un accordo tra le parti, altrimenti tornevà a Vinovo e spetterà poi a Spalletti vedere se potrà essere utile alla Juve che verrà o meno.