Notte folle a Parigi: PSG-Bayern 5-4, una semifinale che è già nella storia della Champions

La Champions League è il palcoscenico più importante del calcio mondiale e la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha spiegato bene il perché. Le due super-potenze europee hanno dato vita a una semifinale d’andata folle, chiusa sul 5-4, in una notte in cui la logica ha lasciato spazio solo al talento.

È stata una partita senza freni, giocata su ritmi altissimi e con una densità di qualità offensiva raramente vista a questi livelli. Il Bayern ha imposto subito intensità e aggressività, trascinato dal tridente offensivo, e ha trovato il vantaggio con Kane. Il PSG ha però risposto colpo su colpo, affidandosi all’estro di Kvaratskhelia e alla classe di Dembélé (entrambi autori di una doppietta), in una squadra che oggi mostra anche la crescita dei giovani come João Neves e Doué (il portoghese ha firmato il gol del 2-1). Il primo tempo si è chiuso con un 3-2 che già raccontava tutto: zero tatticismi, continui ribaltamenti e un livello tecnico fuori scala.

Nella ripresa il PSG ha trovato il massimo vantaggio, illudendosi di aver chiuso la partita, ma il Bayern è rimasto aggrappato ed è tornato a contatto con orgoglio e qualità individuale: l'uno-due di Upamecano e Diaz tiene in vita la squadra di Kompany, pronta a giocarsi il tutto per tutto tra sette giorni all'Allianz Arena. Quella del Parc des Princes è stata una notte impossibile da spiegare e che ricorderemo a lungo.