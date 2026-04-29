TMW Barletta, è già futuro: piace l'attaccante Brignola della Ternana

Il Barletta si muove in vista della prossima stagione e guarda al mercato dopo la promozione in Serie C. Secondo quanto raccolto, il club pugliese avrebbe effettuato un sondaggio per Enrico Brignola, esterno offensivo della Ternana classe 1999. Un profilo seguito con interesse dalla società biancorossa, che avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per valutarne la situazione.