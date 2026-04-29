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Pescara, Insigne sicuro: "Credo nella salvezza. Allenare in futuro? Io voglio giocare"

Pescara, Insigne sicuro: "Credo nella salvezza. Allenare in futuro? Io voglio giocare"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:18Serie B
Daniel Uccellieri

Lorenzo Insigne con le sue giocate sta trascinando il Pescara ad una salvezza che qualche mese fa sembrava impossibile. L'ex Napoli è intervenuto ai microfoni Rai, queste le sue dichiarazioni riportate da pescarasport24.it.

“Mancano due partite e ora serve saper gestire i risultati. Dobbiamo conquistare punti pesanti a tutti i costi, mantenendo alta la concentrazione dal primo all’ultimo minuto.

Per me è speciale essere tornato qui, dove tutto è iniziato 14 anni fa. Sono orgoglioso del percorso fatto finora, perché nulla è scontato: dietro ci sono tanti sacrifici. Pescara mi ha dato tanto: quando arrivai ero un ragazzo con il sogno della Serie A e, grazie a mister Zeman che ha creduto in me, sono riuscito a raggiungerla.

Nell’ultima gara siamo stati troppo statici e poco reattivi, come ha sottolineato anche il mister. Una squadra che lotta per salvarsi non può concedere certi gol, e purtroppo non è la prima volta che accade. Stiamo lasciando per strada punti fondamentali, spesso per cali di concentrazione e scarsa percezione del pericolo. Da gennaio esprimiamo un buon calcio, ma dobbiamo restare lucidi fino al fischio finale. Non credo sia un problema fisico: molti di noi, me compreso, arrivavano da mesi di inattività, ma con lo staff abbiamo lavorato per ritrovare la condizione. È soprattutto una questione di attenzione.

A fine partita ho scherzato con Abate, dicendogli: ‘Ma che studi Guardiola per far giocare così la tua squadra?’. Lui, come altri tecnici giovani, penso anche ad Aquilani, ha idee interessanti che mi piacciono.

Allenatore in futuro? C’è tempo: voglio continuare a giocare e divertirmi, mi sento ancora giovane.

Ora siamo ai playout dopo essere stati a lungo ultimi e staccati. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto e c’è entusiasmo: saranno fattori determinanti in questo finale di stagione".

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