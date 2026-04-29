Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

MILAN, CONTATTI CON JORGE MENDES PER GONÇALO RAMOS. SENSAZIONI POSITIVE PER IL RINNOVO DI TOMORI FINO AL 2030, PER GILA C'È IL VIA LIBERA DA PARTE DI CARDINALE. NON SOLO L'INTER, ANCHE LA ROMA HA MESSO NEL MIRINO IL POSSIBILE COLPACCIO A ZERO BRANDT. NAPOLI IN PRESSING SU RIOS: VISIONATO 3 VOLTE DAL VIVO, CI SONO ANCHE ALTRE DUE ITALIANE

Il mercato del Milan si scalda e accende i riflettori su un profilo di spessore come quello dell'attaccante del Paris Saint Germain Goncalo Ramos. Come riferito dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore il suo super agente Jorge Mendes ha avviato i contatti con il club rossonero per sondare il terreno in vista di un possibile trasferimento dell’attaccante, ormai ai margini del progetto Psg. Il 24enne portoghese, già accostato al Diavolo in passato, sembra incarnare il profilo ideale per l’attacco di Max Allegri, grazie a una fisicità e una visione di gioco perfettamente in linea con le richieste del tecnico. Nonostante l’ottimismo tattico, tuttavia, la strada resta in salita. Questo perché, si legge, la valutazione del cartellino è elevata e richiederà uno sforzo economico importante. Parallelamente, il club è a lavoro per snellire un reparto offensivo atteso a una rivoluzione. Detto che su Leao e Pulisic le riflessioni saranno profonde e serviranno eventualmente offerte importanti, e con il riscatto di Fullkrug ormai tramontato, la dirigenza è al lavoro per piazzare Christopher Nkunku e Santiago Gimenez. Entrambi non hanno convinto e sono ufficialmente sulla lista dei partenti.

In attesa di capire come finirà il campionato, il Milan nelle prossime settimane sarà chiamato a prendere decisioni importanti in fatto di scelte di mercato e direzioni sui rinnovi di contratto. Fra questi ultimi c'è il caso di Fikayo Tomori. Attualmente in scadenza nel 2027, il difensore inglese che spera ancora in una convocazione per il prossimo Mondiale potrebbe presto trovare l'accordo per un prolungamento fino al 2030. I dialoghi fra il Milan ed il suo entourage sono ben avviati, con sensazioni positive che filtrano da entrambe le parti in causa. In questo campionato col Milan Tomori ha messo insieme un totale di 30 presenze con all'attivo anche due assist per i compagni mentre resta a 0 la voce gol segnati.

Il Milan su due fronti. Da una parte i sei punti chiesti da Massimiliano Allegri per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Dall'altra invece la società che punta a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Prime idee, primissime ipotesi che poi si svilupperanno nel mese di luglio con l'intenzione di alzare ulteriormente l'asticella di una squadra che deve sempre combattere per i primi posti della classifica e che debba tornare ad essere al top anche nella regina delle competizioni europee per club. E per questo motivo che in via Aldo Rossi si è già impostato il lavoro con molto probabilmente un innesto per ogni reparto. Per questo motivo che il mirino sarebbe posizionato su Mario Gila, centrale della Lazio che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2027. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivato l'ok da parte di Cardinale con il ds Igli Tare che presto potrebbe affondare il colpo. Centrale classe 2000 molto valido, Gila andrebbe a rinforzare il pacchetto arretrato. Lo stipendio si aggira attorno al milione all’anno mentre quest’anno è stato impiegato da Maurizio Sarri in 32 occasioni, fra campionato (28) e Coppa Italia (4), disputando sempre ottime prestazioni.

La Roma comincia a muoversi in vista della prossima stagione e uno dei nomi da tenere d'occhio per il calciomercato estivo del club giallorosso è quello di Julian Brandt, 29enne centrocampista offensivo di nazionalità tedesca che è entrato negli ultimi mesi del contratto che lo lega al Borussia Dortmund. Il nome di Brandt come possibile obiettivo della Roma viene fatto all'interno dell'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, con la rosea che spiega come il classe 1996 sarebbe tra gli obiettivi nella short list del club capitolino, tanto che sarebbero già stati avviati i primi contatti con il suo entourage. C'è però da considerare che su Brandt promette di esserci molta concorrenza, visto che il poterlo acquisire come parametro zero è uno scenario che fa gola a molti. E non c'è solo la Serie A (Brandt, per esempio, nelle settimane scorse era stato accostato anche all'Inter), ma un po' tutti i principali club dei campionati più importanti in Europa. Dalla Premier League, per esempio, erano emerse le piste Arsenal, Aston Villa e Newcastle come possibili soluzioni per il futuro professionale di Brandt, per il quale però, per esempio, c'è anche una finestra sulla Liga, dove lo segue con attenzione l'Atletico Madrid.

Il Napoli aspetta di capire come finirà la sua stagione e, soprattutto, quale sarà il futuro della panchina. Il tecnico Antonio Conte in questo senso incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni, per capire se ci saranno le giuste condizioni per proseguire con la terza stagione in azzurro. A prescindere da come andrà la questione allenatore, il Napoli ha già iniziato a muoversi sul mercato. E uno dei profili maggiormente graditi è quello di Richard Rios, come vi abbiamo raccontato anche nelle scorse ore. Il quotidiano portoghese O Jogo analizza lo scenario, spiegando come un emissario del club azzurro abbia seguito dal vivo il centrocampista colombiano nelle ultime 3 partite. Quella che il Benfica ha vinto in casa col Nacional, il successo in casa dello Sporting CP e pure l'ultima contro il Moreirense. Raccogliendo report assolutamente positivi. Il giocatore era stato seguito da vicino dalla Roma la scorsa estate e non è escluso che i giallorossi, spinti da Gasperini, possano tornare alla carica. E sulle sue tracce è segnalata anche l'Inter, oltre alle inglesi Manchester United e Fulham. Dalle informazioni del quotidiano lusitano, il Benfica sarebbe disposto a trattare la sua cessione solo partendo da una valutazione di almeno 35 milioni di euro.

MANCHESTER CITY, DOPO DIECI ANNI SALUTA STONES: "19 TROFEI E UNA DECADE IMPECCABILE". MOURINHO-REAL MADRID, POSSIBILE ATTO II: È IL FAVORITO DI FLORENTINO PEREZ

John Stones lascia il Manchester City: ne ha dato conferma il giocatore e ora anche il club. "Si chiude un'era all'Etihad Stadium: John Stones lascerà il Manchester City in estate, mettendo la parola fine a un decennio memorabile e costellato di successi. Approdato a Manchester nel 2016 come secondo acquisto dell'era Pep Guardiola, il difensore centrale inglese ha collezionato finora 293 presenze, offrendo dieci anni di servizio impeccabile alla causa dei Citizens. Il contributo del trentunenne nell'epoca più vincente della storia del club resta fuori discussione, avendo impresso il suo marchio indelebile su un palmarès che definire impressionante sarebbe riduttivo. Fino a oggi, Stones ha aiutato il City a sollevare ben 19 trofei maggiori, tra cui spiccano sei Premier League, la storica Champions League del 2023, due FA Cup e cinque League Cup. Armato di una tecnica sopraffina e di una visione di gioco fuori dal comune, il centrale inglese è stato per molti versi l'incarnazione stessa del calcio di Guardiola. La sua duttilità tattica gli ha permesso di ricoprire con successo un ruolo ibrido, spostandosi spesso nel cuore della mediana come "motore" aggiunto della squadra, una mossa che si rivelò decisiva proprio nella finale europea di Istanbul. L'annuncio è arrivato direttamente dal calciatore attraverso un video sul proprio profilo Instagram, scatenando immediatamente l'emozione dei tifosi. Mentre la squadra è ancora in corsa per il titolo nazionale e la FA Cup — traguardi che potrebbero arricchire ulteriormente la sua bacheca — il club e i sostenitori si preparano a tributare il giusto omaggio a un servitore straordinario. A fine stagione, il Manchester City saluterà quello che è stato molto più di un difensore: un pilastro tecnico e carismatico che ha ridefinito il ruolo del centrale moderno".

Continuano a susseguirsi da giorni le voci di un ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese, secondo The Athletic, sarebbe il favorito di Florentino Pérez per la successione di Alvaro Arbeloa, il cui addio a fine stagione è pressoché certo. 63 anni, Mourinho ha già guidato i blancos dal 2010 al 2013, vincendo una Copa del Rey nel 2011, una Liga nel 2012 e una Supercoppa spagnola nel 2013. Attualmente lo Special One è alla guida del Benfica che è imbatutto nella Primeira Liga portoghese. Il tecnico ex Inter e Roma, interpellato nei giorni scorsi dalla stampa lusitana su una sua eventuale permanenza, non si è voluto sbilanciare.