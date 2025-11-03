Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Cataldi: "Ingenuo chi pensa che oggi sia facile. Chi lotta per obiettivi non regala"

Lazio, Cataldi: "Ingenuo chi pensa che oggi sia facile. Chi lotta per obiettivi non regala"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:27Serie A
Alessio Del Lungo

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale dei biancocelesti, parlando così prima della sfida contro il Cagliari: "Quella di questa sera è un'opportunità importante come lo era anche la sfida giovedì. Oggi bisogna fare una grande partita e cercare di portare a casa tre punti che per noi sono molto importanti".

Non sarà una gara semplice perché i sardi sono un avversario ostico.
"Chi si aspetta di avere una partita facile è abbastanza ingenuo. Le squadre che lottano per altri obiettivi le gare non le regalano, credo che sarà un campionato tosto dall’inizio alla fine".

Mancano ancora i gol ogni tanto. Che cosa si può fare per ovviare?
"Il centrocampo, con qualche inserimento in più senza palla, può dare una mano in attacco. Speriamo di vincere in qualsiasi modo. Gol del 2021? Spero di farne altri per aiutare la squadra".

Articoli correlati
Lazio, Cataldi: "Possiamo crescere ancora tanto, davanti ci sta mancando qualcosa"... Lazio, Cataldi: "Possiamo crescere ancora tanto, davanti ci sta mancando qualcosa"
Lazio, Cataldi: "Buona Lazio fin qui, dobbiamo essere più veloci in avanti" Lazio, Cataldi: "Buona Lazio fin qui, dobbiamo essere più veloci in avanti"
Lazio, Sarri non rinuncia a Cataldi: "Un anno fuori dal suo ambiente gli ha fatto... Lazio, Sarri non rinuncia a Cataldi: "Un anno fuori dal suo ambiente gli ha fatto bene"
Altre notizie Serie A
Brasile, i convocati: c'è Wesley, out Carlos Augusto. Ancelotti: "Neymar? Gli parlerò"... Brasile, i convocati: c'è Wesley, out Carlos Augusto. Ancelotti: "Neymar? Gli parlerò"
Balzaretti lascia la Roma e va al Marsiglia: lavorerà a stretto contatto con il ds... Balzaretti lascia la Roma e va al Marsiglia: lavorerà a stretto contatto con il ds Benatia
Genoa, Murgita: "Siamo vivi. La vittoria di oggi è un segnale importante" Live TMWGenoa, Murgita: "Siamo vivi. La vittoria di oggi è un segnale importante"
Genoa, Murgita: "La squadra ha dato un segnale importante, noi siamo vivi e daremo... Genoa, Murgita: "La squadra ha dato un segnale importante, noi siamo vivi e daremo battaglia"
Mondiale U17, l'Italia-Qatar 1-0, decisivo il figlio di Inacio Pià. Il ct Favo: "Ora... Mondiale U17, l'Italia-Qatar 1-0, decisivo il figlio di Inacio Pià. Il ct Favo: "Ora la Bolivia"
Sassuolo, Walukiewicz: "Sbagliato l'atteggiamento. Ora dobbiamo guardare avanti" TMWSassuolo, Walukiewicz: "Sbagliato l'atteggiamento. Ora dobbiamo guardare avanti"
Ostigard: "La vittoria nel finale cambia tutto. Questo è il gol più importante della... Ostigard: "La vittoria nel finale cambia tutto. Questo è il gol più importante della mia carriera"
Cagliari, Gaetano: "Ce la metteremo tutta, oggi abbiamo voglia di vincere" Cagliari, Gaetano: "Ce la metteremo tutta, oggi abbiamo voglia di vincere"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
3 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Zaccagni
4 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
5 Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Panchina Fiorentina, fortemente in crescita le quotazioni di D'Aversa. Superato Vanoli
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti: "Lo Sporting è forte. Vlahovic? Sarebbe felice di restare"
Immagine top news n.2 Inter, Marotta ribatte a Conte: "Liberissimo di dire certe cose. Arbitri? Non rispondo"
Immagine top news n.3 Fiorentina, avanti con le valutazioni e possibili scelte a breve: il punto fra tecnico e ds
Immagine top news n.4 Napoli, Conte: "Solo critiche, ma siamo primi! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato..."
Immagine top news n.5 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine top news n.6 Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"
Immagine top news n.7 Terremoto Fiorentina, club e Pioli a lavoro per l'addio. Poi il sostituto e soprattutto il nuovo ds
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.3 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Galbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Chivu, Allegri e Gasperini: la sorpresa delle prime 10 giornate secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Brasile, i convocati: c'è Wesley, out Carlos Augusto. Ancelotti: "Neymar? Gli parlerò"
Immagine news Serie A n.2 Balzaretti lascia la Roma e va al Marsiglia: lavorerà a stretto contatto con il ds Benatia
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Murgita: "Siamo vivi. La vittoria di oggi è un segnale importante"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Murgita: "La squadra ha dato un segnale importante, noi siamo vivi e daremo battaglia"
Immagine news Serie A n.5 Mondiale U17, l'Italia-Qatar 1-0, decisivo il figlio di Inacio Pià. Il ct Favo: "Ora la Bolivia"
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Walukiewicz: "Sbagliato l'atteggiamento. Ora dobbiamo guardare avanti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, si ferma Tyronne Ebuehi: botta in allenamento e pneumotorace
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Pafundi ha lavorato con il gruppo. Differenziato per Altare, Depaoli e Pedrola
Immagine news Serie B n.3 Bari, Antonucci: "Ora vogliamo fare altri punti, il bel gioco arriverà"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Shpendi dopo il ko con il Bari: "Perdere così fa male, testa alla prossima"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, D'Angelo ha le ore contate? Il club valuta subito l'esonero, pronto Donadoni
Immagine news Serie B n.6 Padova, Peghin: "Trattativa tra Oughourlian a Figoli 'privata'. Non ho idea delle tempistiche"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Zanellato: "Orgogliosi di essere così in alto in classifica, Valente ci chiede di dominare"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Talarico: "Giana buona squadra, bravi a risolverla nei minuti finali"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto"
Immagine news Serie C n.5 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Serie C n.6 Livorno, traballa la panchina di Formisano: spunta il nome di Pavanel
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo 2027, domani a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…