Lazio, Cataldi: "Ingenuo chi pensa che oggi sia facile. Chi lotta per obiettivi non regala"

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale dei biancocelesti, parlando così prima della sfida contro il Cagliari: "Quella di questa sera è un'opportunità importante come lo era anche la sfida giovedì. Oggi bisogna fare una grande partita e cercare di portare a casa tre punti che per noi sono molto importanti".

Non sarà una gara semplice perché i sardi sono un avversario ostico.

"Chi si aspetta di avere una partita facile è abbastanza ingenuo. Le squadre che lottano per altri obiettivi le gare non le regalano, credo che sarà un campionato tosto dall’inizio alla fine".

Mancano ancora i gol ogni tanto. Che cosa si può fare per ovviare?

"Il centrocampo, con qualche inserimento in più senza palla, può dare una mano in attacco. Speriamo di vincere in qualsiasi modo. Gol del 2021? Spero di farne altri per aiutare la squadra".