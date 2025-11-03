Lazio, Cataldi: "Buona Lazio fin qui, dobbiamo essere più veloci in avanti"
Nel pre-partita di Lazio-Cagliari è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista dei biancocelesti, Danilo Cataldi.
Queste le parole del numero 32 biancoceleste: "È una buona Lazio, ci manca quel qualcosina in più. Dobbiamo sviluppare meglio la manovra in avanti, con più velocità. Speriamo di farlo oggi".
