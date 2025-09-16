Lazio con il freno a mano, Calisti a Sarri: "Pedro non si può tenere in panchina"

L'ex difensore di Lazio e Fiorentina, Ernesto Calisti, ha rilasciato una intervista a Radiosei per parlare del ko della Lazio di Sarri contro il Sassuolo nell'ultima giornata di campionato.

Calisti esprime la sua sorpresa, in negativo, per come i biancocelesti si sono presentati contro i neroverdi e per l'approccio sbagliato alla partita: "Non mi aspettavo una Lazio così contro il Sassuolo" - le sue parole raccolte da Lalaziosiamonoi.it - "soprattutto perché nel 4-0 al Verona avevo rivisto voglia e brillantezza", spiega.

Poi aggiunge: "Domenica c’era lentezza e secondo me ci sono tante cose da rivedere. Il derby sarà un passaggio fondamentale per la testa dei giocatori e di tutto l’ambiente".

A proposito del derby, secondo lui i biancocelesti ci arrivano "dopo una gara molto brutta". In questa situazione ci si aspetta soprattutto una mossa da parte del tecnico Sarri: "Voglio pensare che il tecnico possa trovare delle soluzioni per migliorare la situazione. Certo non credo proprio che il tecnico chieda quello abbiamo visto a Reggio Emilia", fa notare.

Al riguardo, porta degli esempi: "Se Isaksen non sta bene e Cancellieri gioca così, credo che non si possa tenere in panchina un giocatore come Pedro. E’ l’unico che può darti qualità e brillantezza. Anche se non ha i 90 minuti".