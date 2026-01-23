Lazio, cosa dovrebbe fare Sarri ora? Il commento degli ospiti di TMW

La Lazio vive un momento delicato in campo e fuori, con una tifoseria contro la proprietà e un mercato che non decolla. E allora cosa dovrebbe fare Maurizio Sarri? Lo dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "L'allenatore sta perdendo il contatto con se stesso, il presidente vuole risultati, i giocatori sono sospesi. La Lazio è in uno stato di alienazione".

Mimmo Cugini: "Io darei le dimissioni perche è chiaro che gli sono state promesse cose che poi non sono successe, è stato preso in giro. Non tanto però per quanto accaduto in Estate, quanto ciò che sta accadendo nel mercato invernale, con la squadra che doveva rinforzarsi e che invece si è indebolita".

Paolo Pacchioni: "Sarri deve dimostrarsi superiore anche dal punto di vista umano. Il responsabile non è lui, deve provare a chiudere dignitosamente la stagione, dando uno schiaffo morale alla società".

Stefano Mattei: "Me ne sarei andato dopo aver saputo del blocco del mercato e me ne andrei anche ora. Il presidente racconta sempre favole, 20 giorni fa ha detto che la Lazio no nsarebeb stata indebolita e abbiamo visto chi è andato via. Preso in giro per l'ennesima volta da un presidente che non riesce a dire la verità dovrebbe andarsene".

Pino Vitale: "In questo momento ha anche parlato tanto Sarri, giustamente, gli sono state fatte promesse e non sono state mantenute. Lotito ha venduto, prima di comprare. Ha preso degli impegni con Sarri, io aspetterei la fine del campionato e poi lascerei per rimettermi sul mercato".

Paolo Paganini: "Sarri è ormai il parafulmine di tutto in casa Lazio. Il punto è che non è neanche detto che per il mercato in uscita sia finita, dato che Mandas e Cancellieri possono andare via, senza dimenticare Romagnoli e il contratto di Gila. Si sta smembrando una squadra dopo aver preso un allenatore per puntare a risalire. Rimarrà fino in fondo per rispetto dei tifosi e poi farà le sua valutazioni".

Marco Amelia: "Si perdono pezzi e poi anche una comunicazione sul mercato che non piace. Non è bello, se fossi in Sarri sarei già andato via. Non può lavorare un allenatore così. Con l'esperienza di Sarri, sarei andato via".

Vincenzo Morabito: "Siamo arrivati al capolinea. La pazienza dei tifosi è al limite, anzi è persa ormai. Mi metto nei panni di Sarri, che voglio elogiare. Qualunque si sarebbe dimesso, lui non lo fa perché attaccati ai tifosi della Lazio. E' qualcosa di assurdo quello che gli sta accadendo. Fa quello che può dopo il mercato bloccato, gli sblocchi il mercato e gli smantelli la squadra senza avere le alternative pronte? E' tutto improvvisato. Era meglio che il mercato fosse ancora bloccato".