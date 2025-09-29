Lazio, Dele-Bashiru furioso dopo la decisione di Sarri di tagliarlo dalla lista per la Serie A

Maurizio Sarri ha fatto la sua scelta, inserendo Toma Basic nella lista per la Serie A e tagliando Fisayo Dele-Bashiru, che si è infortunato recentemente. Il centrocampista nigeriano della Lazio ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale e sarebbe potuto rientrare dopo la sosta di ottobre, nel match contro l'Atalanta. Adesso però non potrà più neanche essere convocato e questo lo ha turbato non poco.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il calciatore è furioso per la scelta dell'allenatore e ha solo una chance, ovvero quella di essere reintegrato al posto di un altro membro della rosa, bruciando così però il secondo slot per il cambio prima del mese di gennaio. Un altro fattore che ha spinto il tecnico a escluderlo è il fatto che a dicembre partirà con la Nigeria per la Coppa d'Africa, ma ciò non importa al 24enne, che avrebbe voluto più spazio per arrivare meglio anche alla competizione con la sua Nazionale.

Dele-Bashiru in carriera vanta 86 presenze e 6 gol con lo Sheffield Wednesday, 39 incontri e 9 centri con l'Hatayspor, 33 partite e 5 reti con la Lazio e 18 sfide e un gol con il Manchester City Under 23. Inoltre è sceso 9 volte in campo con la Nigeria, segnando 2 reti.