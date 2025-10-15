Napoli, Juan Jesus: "A Torino occhio a Ngonge e Simeone, con l'Inter non è una gara-svolta"

Juan Jesus guarda avanti. Il difensore brasiliano, anche quest'anno spesso e volentieri titolare nel reparto arretrato del Napoli di Antonio Conte, in un'intervista a Radio Crc si è proiettato ai prossimi impegni di campionato, prima il Torino in trasferta e poi l'Inter in casa: "Il Torino ha avuto un inizio complicato in campionato, ma è una buona squadra. Hanno anche due nostre conoscenze, Ngonge e Simeone, che possono farci male. Dobbiamo preparare bene questa partita, non sarà facile.

Poi ci sarà il big match con l'Inter.

"Sfida con l'Inter? Non credo che sarà una svolta nel campionato come partita. È importante per capire dove possiamo arrivare, considerando che l'Inter è una squadra forte: conosco il mister, ci ho giocato insieme. Non dobbiamo dare troppo peso alla sfida in sé: non è una finale, dobbiamo giocare bene e fare il nostro gioco".

Sulla città.

"Quando posso giro la città, vivo a Posillipo e conosco tutti in zona. Non vado molto in centro perché ci sono molte persone, ma vivo la città tranquillamente: ogni volta che mi sveglio vedo il Vesuvio e il mare e sto bene. I napoletani sono molto viscerali, ho un bellissimo rapporto con la città".