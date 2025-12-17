Lazio, Dia: "Il mio è stato un inizio di stagione altalenante ma nessuna preoccupazione"

Direttamente dal ritiro del Senegal, impegnato in Coppa d'Africa, l'attaccante della Lazio Boulaye Dia ha parlato della sua stagione: "Un attaccante vuole sempre segnare, io purtroppo non ci sono riuscito…È stato un inizio di stagione altalenante - riporta il Corriere dello Sport -. Ogni attaccante ha vissuto un periodo del genere durante la propria carriera o in una stagione. Da parte mia non c'è alcun tipo di preoccupazione".

Ovviamente il discorso poi si è soffermato sul torneo e sulla possibilità della sua Nazionale di poter arrivare fino in fondo: “Non ci nascondiamo, vogliamo la Coppa, siamo tra le nazionali favorite. Servirà la giusta mentalità. Sono felice di essere qui per la seconda volta".

Questa la lista completa dei giocatori che hanno lasciato l'Italia:

SERIE A

ATALANTA: Ademola Lookman (Nigeria), Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)

BOLOGNA: /

CAGLIARI: Joseph Liteta (Zambia), Zito Luvumbo (Angola)

COMO: Assane Diao (Senegal)

CREMONESE: /

FIORENTINA: /

GENOA: Jean Onana (Camerun)

HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria)

INTER: /

JUVENTUS: /

LAZIO: Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal)

LECCE: Lassana Coulibaly (Mali), Lameck Banda (Zambia), Kialonda Gaspar (Angola)

MILAN: /

NAPOLI: /

PARMA: /

PISA: Mbala Nzola (Angola), Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)

ROMA: Neil El Aynaoui (Marocco), Evan Ndicka (Costa d'Avorio)

SASSUOLO: Woyo Coulibaly (Mali)

TORINO: Adam Masina (Marocco), Saul Coco (Guinea Equatoriale)

UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)

SERIE B

FROSINONE: Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)

BARI: Mehdi Dorval (Algeria)

MONZA: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)

SERIE C

VIS PESARO: José Machin (Guinea Equatoriale)

SERIE D

MESTRE: Faisal Bangal (Mozambico)