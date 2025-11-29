Dia sul gol annullato col Lecce: "Per me non era fallo. Altre due gare prima della Coppa d'Africa"

In vista del big match di San Siro tra Milan e Lazio, l'attaccante biancoceleste Boulaye Dia ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: "Servirà una Lazio concentrata durante tutta la gara. L'abbiamo preparata bene, dobbiamo solo fare la nostra gara con mentalità e personalità".

Sul gol annullato contro il Lecce: "Per me non era fallo, ma è già passato tutto. Ora siamo concentrati per questa sera".

Sulla convocazione in Coppa d'Africa: "Ci sarò questa sera e in Coppa Italia, ho ancora una gara penso. Devo aspettare la lista per attendere la conferma".