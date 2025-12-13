Il Senegal ne porta via 2 alla Serie A per la Coppa d'Africa: i convocati di Thiaw
PapeThiaw ha finalmente reso nota la lista dei convocati del suo Senegal per Coppa d'Africa. Il commissario tecnico ha chiamati due protagonisti della Serie A: Boulaye Dia della Lazio e Assane Diao del Como.
Tutto sommato, non ci sono grandi sorprese. Ecco l'elenco completo:
Portieri: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre AC)
Difensori: Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Ismail Jakobs (Galatasaray), Mamadou Sarr (Strasbourg), Krepin Diatta (AS Monaco), Ilay Camara (Anderlecht)
Centrocampisti: Idrissa Gueye (Everton), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Pape Matar Sarr (Tottenham), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Mamadou Lamine Camara (RS Berkane)
Attaccanti: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Cheikh Sabaly (FC Metz), Assane Diao (Como), Boulaye Dia (Lazio), Habib Diallo (FC Metz), Ibrahim Mbaye (PSG)