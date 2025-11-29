Lazio, Dia: "Segnare mi manca, ma questo non mi fa stare male. L'importante è vincere"

Boulaye Dia, attaccante della Lazio, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sarà una bella partita contro il Milan, che è una squadra forte. Noi dobbiamo fare la gara giusta per vincere".

Sulla ricerca del gol: "Mi sta mancando, ma non mi fa stare male, lavoro tutta la settimana per segnare. Spero che la squadra vinca, l'importante è quello. Se faccio gol è ancora meglio".

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. Allenatore: Sarri.