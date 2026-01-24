Lazio, Dia: "Sono arrivato due giorni fa. Vincere la Coppa d'Africa dà fiducia"

Boulaye Dia, attaccante della Lazio, ha parlato prima della gara con il Lecce ai microfoni di Sky: "Ti da fiducia vincere la Coppa d'Africa con il proprio Paese, sono carico per aiutare la squadra a fare il meglio possibile".

Come stai dal punto di vista mentale?

"Sono arrivato solo due giorni fa, con un solo allenamento fatto. Oggi vedremo sul campo, la squadra ha bisogno di tutti e ogni giocatore deve dare il suo contributo".

E' importante dimenticare la gara di Como?

"Non l'ho vista con il Como, al di là del risultato dobbiamo vedere quello che c'è in una partita. E' vero che fatichiamo a trovare il gol, ma dobbiamo continuare a lavorare".