Ufficiale Lazio, ecco il nuovo secondo portiere: il comunicato sull'arrivo di Edoardo Motta

La Lazio ha un nuovo secondo portiere. In queste ore infatti la società del presidente Claudio Lotito ha annunciato l'ingaggio di Edoardo Motta, estremo difensore prelevato dalla Reggiana che ieri ha svolto con successo le visite mediche.

Questa la nota della Lazio in merito al suo acquisto: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Edoardo Motta, proveniente dall’Associazione Calcio Reggiana 1919".

Il suo arrivo è legato all'imminente addio di Mandas, portiere che sta per firmare col Bournemouth in Premier League. Per acquisire il suo cartellino, la Lazio ha messo in conto un investimento di poco superiore al milione di euro, con il 50% della cifra totale che spetta alla Juventus da precedenti accordi presi dai bianconeri proprio con la Reggiana.