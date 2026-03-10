Lazio, Motta resta umile: "Provedel fa sicuramente più comodo di un ragazzino senza esperienza"

Edoardo Motta ieri sera ha esordito con la Lazio a 21 anni. Queste le dichiarazioni del portiere biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria per 2-1 col Sassuolo: "Sono contentissimo, è stata un'emozione indescrivibile, mi fa piacere il fatto che ci fossero anche i miei familiari e sono felice di aver debuttato davanti a loro".

Sull'emozione dell'esordio: "L’emozione c’era perché è un momento davvero inspiegabile. Fino a quando non si prova davvero, è il sogno di tutti i ragazzi che giocano a calcio, realizzarlo è veramente una gioia indescrivibile. Ho cercato anche di nascondere l’emozione per rimanere focalizzato nella gara. Non bisogna mai smettere di crederci perché può capitare a chiunque in qualsiasi momento. Questa volta è capitato a me ma spero possa capitare a chiunque perché è il sogno di tutti. Destino? Secondo me il destino ha giocato una parte importante in questa mia situazione".

Su Provedel: "Ivan (Provedel, ndr) è una persona splendida e gli auguro di tornare il prima possibile anche perché la Lazio ha bisogno di un portiere come lui, sicuramente fa più comodo di un ragazzino senza esperienza. Non mi aspettavo di giocare, quando l’ho scoperto mi ha riempito il cuore di gioia. Ero davvero contento ed ero pronto a debuttare. Al mister Marco Bizzarri, preparatore dei portieri, devo tanto perché è stato uno dei primi a dirmi che sarei potuto arrivare un giorno e ritrovarlo nella prima partita come avversario mi fa davvero piacere".