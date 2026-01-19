TMW Lazio, Fabbri e VAR nel mirino dei tifosi: cori sfottò, poi l'ovazione per il rigore al Como

Prosegue la contestazione dei tifosi della Lazio contro il mondo arbitrale. Al momento della revisione al monitor dell'arbitro Michael Fabbri su richiamo del VAR per il contatto poi sanzionato di Taylor su Caqueret nell'area bianoceleste, i tifosi di casa dell'Olimpico hanno reagito a proprio modo.

Si sono levati cori all'unisono dallo stadio "rigore rigore", ripetuti più volte nel corso della review, a modi sfottò all'indirizzo del direttore di gara, sotto pressione per la decisione da prendere. E all'assegnazione del penalty in favore del Como - poi fallito da Nico Paz - c'è stata una vera e propria ovazione dei sostenitori della Lazio presenti.

Dopo l'intervento della società capitolina e le bordate in conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri, la Curva Nord si è fatta sentire prima del fischio d'inizio, i tifosi bianocelesti hanno esposto uno striscione: "Open VAR. Audio e scuse senza logica né senso. Inventate di tutto per rovinare il calcio di un tempo". A corredo una serie di cartellini gialli e rossi, con immagini stilizzate di corna e scritte a citare il VAR.