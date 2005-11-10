Lazio, Floriani: "Che emozione il gol. Lo dedico alla mia famiglia, al gruppo e ai tifosi"

Al termine del match del Mapei Stadium, l'esterno della Lazio Romano Floriani ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Non ho ancora chiamato nessuno ma sono felicissimo perché è stato un primo gol davanti ai tifosi - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Oggi sembrava di giocare in casa, un'emozione pazzesca, dovevamo ripagare così lo sforzo dei tifosi che sono venuti fin qua.

Per me questo gol significa davvero tanto, spero sia solo un punto di partenza purtroppo non sono un bomber quindi non capita spesso ma ci lavoreremo. Questo gol è un segno del destino, siamo avvero un gruppo fantastico sono felice di questa vittoria importante perché è stata una partita difficile anche se non sembra, dobbiamo continuare così.

A chi lo dedico? Alla mia famiglia, a questo gruppo fantastico e a tutti i tifosi. Magari nel secondo tempo il ritmo è rallentato ma nel primo tempo dopo 20 minuti avevamo fatto più di 3 gol, si cono stati tanti capovolgimenti di fronte, gli esterni loro cercavano sempre uno contro uno, abbiamo fatto un’ottima gara".