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Primo gol in Serie A per Floriani Mussolini: cresce alla Lazio e il mercato si accende

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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 07:23Serie A
28.10.2026 07:23Serie A
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Il terzino classe 2003 ha segnato il primo gol in Serie A contro il Sassuolo. Gattuso punta su di lui, mentre l'Inter osserva in vista della prossima stagione.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera, nel pirotecnico successo della Lazio contro il Sassuolo, Romano Floriani Mussolini ha trovato il suo primo gol in Serie A. Una rete che conferma la crescita del terzino classe 2003 dopo l'esperienza della scorsa stagione in prestito alla Cremonese. Gattuso, a inizio campionato, ha deciso di puntare su di lui, schierandolo sempre dal primo minuto: una fiducia che ha aiutato il giocatore cresciuto nelle giovanili biancocelesti a maturare e migliorare, anche grazie all'ottimo avvio di stagione della Lazio.

"Il mister ci trasmette tanta serenità e c'è un clima quasi magico, ci divertiamo tantissimo quando andiamo al campo. Alla Lazio gli interpreti sono di altissimo livello. Il mister ci lascia tanta libertà a livello offensivo e questa libertà alla fine ci premia".

Floriani Mussolini, la crescita alla Lazio attira l'Inter

La crescita di Floriani Mussolini non è passata inosservata e diversi club avrebbero già messo nel mirino il terzino classe 2003. Tra questi ci sarebbe anche l'Inter, alla ricerca di rinforzi per puntellare la fascia destra in vista della prossima stagione.

Lazio, cessione a gennaio difficile: il valore può crescere ancora

Un'eventuale partenza a gennaio appare al momento molto complicata. La Lazio sta lottando nelle zone alte della classifica e Floriani Mussolini è uno dei giocatori sui quali Gattuso ha scelto di puntare con maggiore continuità. Privarsi del terzino a stagione in corso significherebbe rinunciare a una risorsa importante per gli equilibri della squadra.

Naturalmente, un'offerta particolarmente elevata potrebbe aprire scenari diversi, ma molto dipenderà anche dal rendimento del giocatore nei prossimi mesi. Se Floriani Mussolini dovesse continuare a esprimersi su questi livelli, il suo valore potrebbe aumentare ulteriormente in vista del mercato estivo. L'Inter osserva, mentre la Lazio si gode la crescita di un giovane che sta trovando spazio e continuità in Serie A.

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